Heiloo wil Oekraïense vluchtelingen in eigen gemeentehuis opvangen

Op dit moment verblijven Oekraïense vluchtelingen in Heiloo onder meer in de crisisopvang Onze Lieve Vrouw ter Nood. Hier woont en slaapt iedereen in een grote zaal. In het gemeentehuis kunnen straks 26 woonunits gerealiseerd worden. Deze opvang is er voor twee jaar.

"Het is fijn deze mensen een eigen plek met meer privacy en wat meer comfort te bieden", aldus burgemeester Mascha ten Bruggencate. "We kijken er naar uit om onze directe ‘buren’ straks te verwelkomen."

Gemeente verhuist

De ruimte komt vrij omdat de gemeente volgend jaar verhuist naar het voormalige pand van de Rabobank aan de Stationsweg, naast de bieb. Een deel van de ambtenaren werkt inmiddels al op andere locaties vanwege de ambtelijke samenwerking in de BUCH-gemeenten.

Als de raad instemt met het voorstel kunnen de nieuwe bewoners voor de zomer hun intrek nemen. Omwonenden worden nog uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst. Het monumentale gedeelte van het gemeentehuis blijft tot de verhuizing in gebruik door het college van B&W, de gemeenteraad en ambtenaren.