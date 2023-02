Flaneren met je schuitje tijdens botenparade Alkmaar Pride? Schippers gezocht!

Met de eerste Pride van het jaar wordt het regenboogseizoen in Alkmaar afgetrapt. Op 27 mei 2023 vertrekt de botenparade vanaf de Bierkade door de binnenstad van Alkmaar. Vorig jaar trok er een vrolijke stoet van zo'n vijftien boten over de grachten, maar er is ruimte voor meer.

Tijdens Pride vieren we dat je in Nederland mag houden van wie je wilt en dat je mag zijn wie je bent. Voor de vrijheid van de LHBTIQ-gemeenschap is die viering nog altijd hard nodig. Er is namelijk een stilstand in acceptatie, blijkt uit terugkerend onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (2022). Twintig procent van de samenleving zegt neutraal tegenover homoseksualiteit te staan. Vier procent is negatief. Tegenover transgenders zijn we nog een stuk minder tolerant, 40 procent van de bevolking accepteert hen niet.

'Heftige aantallen'

"Die aantallen zijn heftig om te horen, maar ook in Alkmaar merk je dat", vertelde Pride-voorzitter Adrie Rotteveel vorig jaar mei op NH Radio. "Ik weet van homo's en lesbiennes die hier niet hand in hand durven lopen."

De Alkmaar Pride is volgens Rotteveel een belangrijk middel om de acceptatie te vergroten. "Het zou mooi zijn als we dit niet meer hoeven te organiseren, maar het blijkt nog steeds nodig."

NH Nieuws is ook dit jaar weer aanwezig om verslag te doen van het Alkmaars spektakel. Bekijk hieronder de compilatie van de live-uitzending: Alkmaar Pride 2022