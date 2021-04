Alkmaar Pride en Podium Victorie houden online feestje: Drag shows, optredens en dj's

Tussen 19:45 uur en 22:00 uur kunnen kijkers de livestream op 23 april via het Twitch-kanaal van Podium Victorie of de website van Alkmaar Pride kosteloos bekijken.

De stream start met een panel in samenwerking met Youth Pride - de jongerencommissie van de Amsterdam Pride - en COC Noord-Holland Noord. "We gaan in gesprek over hoe we leuke en informatieve bijeenkomsten kunnen organiseren voor de LHBTQ+-gemeenschap in de regio", legt Braak uit.

Na het panel volgt er een Drag show van Amy Astoria en Victoria Viper. Naast het verzorgen van shows, zet het duo zich in voor de acceptatie van de LHBTQ+-gemeenschap. De avond eindigt met een show aan optredens van bekende zangers en dj's.

Host van de avond is Janey Jacké, de runner up uit het eerste seizoen van Drag Race Holland.