Theater, kerk en poppodium openen deuren: 'Binnen no time uitverkocht!'

De cultuur- en muziekliefhebber heeft er een tijdje op moeten wachten, maar wie deze maand weer eens naar het theater of een optreden wil, zit in Alkmaar goed. Theater De Vest, De Grote Kerk en Poppodium Victorie doen mee aan de landelijke pilot 'sneltesten in cultuur'. Een groot deel was in rap tempo uitverkocht.

De coronaregels blijven wel gewoon gelden tijdens de testevenementen - Theater De Vest / Elianne van Diepen

"We kunnen niet wachten om de mensen weer kunst en cultuur te bieden", vertelt Elianne van Diepen van Theater De Vest enthousiast aan NH Nieuws. Ze is blij dat het kabinet deze maand toestemming geeft om testevenementen te organiseren. "Dat is toch een kans die we met beide handen aangrijpen." Popelen Dit weekend kunnen mensen in de Grote Kerk al terecht om de permanente expositie te bewonderen. "In tijdslots kunnen mensen dan met maximaal dertig man de kerk bewonderen", vertelt Van Diepen. "Het is eigenlijk al een test voor het weekend daarna." Want op 16 tot en met 18 april kunnen maximaal 200 bezoekers in het theater terecht voor voorstellingen van Peter Pannenkoek, Ronald Goedemondt en Joost Spijkers. In de Grote Kerk zal de Nederlandse Bachvereniging van zich laten horen.

De Nederlandse Bachvereniging staat te popelen om weer samen muziek te maken - Theater De Vest / Elianne van Diepen

Er is veel belangstelling voor de testevenementen."De voorstellingen van de cabaretiers waren binnen een mum van tijd uitverkocht", vertelt Van Diepen. "Voor Joost Spijkers en de Nederlandse Bachvereniging in De Grote Kerk zijn nog kaarten te verkrijgen." Wie naar een van de voorstellingen gaat, moet veertig uur van tevoren een sneltest doen bij een teststraat van Stichting Open Nederland. Met een negatief testbewijs, waarvoor ook de speciale CoronaCheck-app kan worden gebruikt, kunnen bezoekers naar binnen. "We zijn erg streng aan de deur. Een opgeladen telefoon is dus wel belangrijk." Bijzondere avonden Ook bij Poppodium Victorie is er veel belangstelling voor de testconcerten die van 28 tot en met 30 april plaatsvinden. Alle optredens zijn inmiddels uitverkocht. "We zijn ongelofelijk blij dat we hier aan mee kunnen doen", vertelt Marianne Braak van Poppodium Victorie. "Hoewel we maar honderd bezoekers mogen ontvangen die ook moeten blijven zitten, denk ik toch dat het hele bijzondere avonden gaan worden. Tijdens de lockdown hebben we wel optredens gestreamd maar dat is toch heel anders dan een live-ervaring. Kunst en cultuur is zo ontzettend belangrijk voor mensen. Dat merk je nu des te meer."