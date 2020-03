Nieuwe data grachtenparade Alkmaar Pride bekend

Dit meldt mediapartner Alkmaar Centraal. Deelnemers die zich al hadden aangemeld voor de grachtenparade van dit jaar krijgen persoonlijk bericht en restitutie van het inschrijfgeld.

De grachtenparade wordt elk jaar door Alkmaar Pride georganiseerd om bij te dragen aan de acceptatie en integratie van transgenders, lesbische, homo- en biseksuele inwoners van Alkmaar en omstreken.

De organisatie is voor een groot deel afhankelijk van de inzet van vrijwilligers, die in de aanloop naar de Pride al veel energie hebben gestoken in de voorbereidingen. Het bestuur van de Alkmaar Pride is ze hier zeer erkentelijk voor en hoopt volgend jaar weer op ze te kunnen rekenen.