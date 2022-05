Kees is klaar voor Alkmaar Pride: "Maar outfit blijft geheim tot de parade"

In travestie is Kees Wijgergangs (51) een van de boegbeelden van Alkmaar Pride. Tijdens de grachtenparade morgenmiddag hoopt hij weer veel bekijks te trekken. "Heerlijk die interactie met de mensen aan de kant. Ik heb er echt erg veel zin in."

In en om Alkmaar is Kees bij velen beter bekend als 'Kees van de WC's'. En één keer per jaar pakt de toilet-gastheer flink uit: tijdens de grachtenparade van Alkmaar Pride is hij een van de smaakmakers. De Pride viert inmiddels haar 13e editie en elfde botenparade. Kees heeft aan bijna allemaal meegedaan.

Goed zoals je bent

Na twee jaar coronapauze kan de parade dus weer gehouden worden in Alkmaar. Vanaf 14.00 uur trekt een bonte stoet van zo'n vijftien boten door de binnenstad. Thema dit jaar is 'Free to be... Equality'. Iets wat Kees van harte ondersteunt: "Ik doe mee voor de lol, maar ik wil ook uitstralen dat je goed bent zoals je bent. Punt uit."

Veel wil Kees niet kwijt over hoe hij er morgen uit zal zien. "Iets met 'trots', maar ik hou het geheim." In onderstaande video proberen we een glimp op te vangen:

