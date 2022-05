Alkmaar maakt zich op voor Prideweek; acceptatie groeit niet meer

Alkmaar kleurt volgende week weer 'roze' tijdens Alkmaar Pride. 'Free to be... Equality' is dit jaar het thema. Nog altijd blijkt dat die gelijkheid niet door iedereen wordt geaccepteerd en dat de acceptatie stagneert. Tachtig procent van Nederland is positief over LHBTI'ers. "We gaan voor honderd procent", reageert Adrie Rotteveel van Alkmaar Pride.