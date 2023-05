Dragshow tegen trans- en homofobie in azc: "In ons eigen land kan dit echt niet"

Hoe maak je homoseksualiteit en transseksualiteit bespreekbaar in een asielzoekerscentrum? In Heerhugowaard werd daar tijdens de Internationale Dag tegen Homo- en Transfobie alles voor uit de kast getrokken: met onder meer een heuse dragshow. "Homoseksuelen en transgenders voelen zich ook binnen de muren van het azc vaak onveilig", vertelt Majid uit Iran.

De internationale dag tegen homo- en transfobie (IDAHOT) is een jaarlijks evenement waar aandacht wordt besteed aan inclusiviteit en diversiteit binnen het COA en azc's. Bij het azc in Heerhugowaard klinkt vrolijke muziek en het is er druk. Veel van de mensen die er rondlopen, moesten hun land door hun identiteit of geaardheid noodgedwongen verlaten.

Een van de bezoekers is Efe (23) uit Nigeria. Hij woont sinds 2,5 jaar in Nederland. Gehuld in een regenboogvlag staat hij buiten op het plein te dansen met zijn vriend John. Omdat ze niet getrouwd zijn, leven ze apart van elkaar in verschillende azc's, vertelt Efe. Maar geen afstand is te groot voor hun liefde.

Trouwen

"We zien elkaar veel buiten het azc. In de toekomst willen we zeker gaan trouwen. Er is hier zoveel acceptatie voor homoseksualiteit. Ik ben blij dat ik hier ben, samen met hem. In mijn eigen land kan ik mezelf niet zijn."