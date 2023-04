Regenboogvlag komt terug, burgemeester Heiloo houdt voet bij stuk

"Vreselijk", vindt de Heiloose burgemeester Mascha ten Bruggencate het dat de gemeentelijke regenboogvlag weer gestolen is. Ergens afgelopen nacht is de vlag voor een tweede keer in een week tijd ontvreemd. Maar ze geeft zich niet gewonnen: "We hangen wederom een nieuwe regenboogvlag op."

Daarmee geeft de burgemeester ook gehoor aan de wens van de voltallige gemeenteraad om de regenboogvlag tot het einde van de maand te laten hangen. Dit als reactie op de diefstal van de vlag afgelopen zaterdag.

Iedereen mag zichzelf zijn in Heiloo

Dat-ie nu weer gestolen is, vindt ze vreselijk. "Het gaat niet zozeer om de vlag maar om wat we willen uitdragen: dat iedereen in Heiloo zichzelf mag zijn. Ik vind het erg om te ervaren dat niet iedereen het daarmee eens is."

"We hopen dat de vlag deze keer wel blijft hangen als steun voor de LHBTIQ+-gemeenschap." Wanneer een nieuwe vlag beschikbaar is en of er verdere beveiligingsmaatregelen worden ondernomen, is niet bekend. Van de laatste diefstal is nog geen aangifte gedaan. De burgemeester gaat hierover in overleg met de politie.

Diefstal eerste vlag in onderzoek

Afgelopen zaterdag hing op veel plekken in Nederland de regenboogvlag in top om steun uit te spreken voor LHBTIQ+-acceptatie. Maar in Heiloo werd die vlag bij het gemeentehuis op klaarlichte dag gestolen en vervangen door een omgekeerde Nederlandse driekleur.

Naast dat de raad maandag besloot om een nieuwe vlag de hele maand te laten hangen, komt er als reactie op de diefstal ook een tweede regenboogzebrapad in het dorp. Een nieuwe vlag is woensdag opgehangen door de burgemeester, ook deed ze aangifte van de (eerste) diefstal.

De politie heeft inmiddels buurtonderzoek gedaan en camerabeelden uitgelezen. "We hebben nog geen verdachte op het oog", laat een politiewoordvoerder aan NH weten. "Het onderzoek naar deze diefstal loopt nog."