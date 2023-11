Regenboogvlag vernield en bijbeltekst geplaatst bij basisschool Broek op Langedijk

Niet alleen werd gisteren een regenboogvlag bij kindcentrum Mozaïek in Broek op Langedijk kapotgemaakt, de vandalen plaatsten ook een bord met daarop een bijbeltekst. De directeur van de basisschool is 'geschokt, ontsteld, boos en intens verdrietig'.

"Vanmorgen bij aankomst op ons kindcentrum troffen wij een bord met een bijbeltekst aan de overkant van ons kindcentrum én onze regenboogvlag vernield aan, met een gedeelte van de vlag om één van de kinderen van het oude logo gebonden", schrijft Helene de Vries, directeur van het kindcentrum, in een post op LinkedIn.

De school viert deze week de Week van Respect en hangt naar eigen zeggen 'al jaren de regenboogvlag op als teken dat ieder kind bij ons mag zijn zoals je bent, en ons kindcentrum een plek is waar je je veilig mag voelen en gerespecteerd wordt'.

Geschokt, ontsteld, boos en intens verdrietig

De Vries zegt 'geschokt, ontsteld, boos en intens verdrietig' te zijn over het vandalisme waarvan haar school het doelwit is geworden. De school is echter niet van plan om de viering van de Week van Respect hiermee tot een einde te laten komen: er komt hoe dan ook een nieuwe regenboogvlag aan de gevel te hangen.

"We hebben een nieuwe vlag besteld en zullen onze ‘Week van Respect’ voortzetten, met respect voor diversiteit", aldus De Vries. "Juist vanuit onze identiteit willen wij diversiteit respecteren en omarmen en zijn geschokt dat vanuit de beleving van de religie zo respectloos en destructief gehandeld is."

Nieuwe vlag

De burgemeester van Dijk en Waard is waarschijnlijker sneller: hij komt vandaag samen met een wethouder een nieuwe vlag overhandigen.