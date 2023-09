Woning met regenboogvlag is doelwit van explosie in Amsterdam Nieuw-West

Een woning waar een regenboogvlag uithing is vannacht doelwit geworden van een explosie. Hierbij ontstond er een kleine brand die snel onder controle was. De politie zoekt nog naar verdachten.

Omstreeks 22.15 uur gisteravond werd een melding gedaan van een brandbom aan de Elisabeth Boddaertstraat in de buurt Slotervaart. Hierbij zou een regenboogvlag die aan één van de gevels hing doelwit zijn, zo laat een woordvoeder van de politie weten.

De politie is druk op zoek naar een verdachte en vraagt getuigen zich te melden. Ook wordt er nog onderzocht wat voor middel er is gebruikt om de vlag in brand te steken. Op foto's is te zien dat er voor de woning resten van een ogenschijnlijk explosief middel liggen.