Boetes van 300 euro voor vernielen regenboogvlaggen bij Pride at the Beach

Twee mannen van 27 en 29 jaar oud zijn veroordeeld voor de vernieling van regenboogvlaggen en het roepen van discriminerende leuzen in Zandvoort. Dat gebeurde tijdens Pride at the Beach eind juli. Ze moeten beiden 300 euro boete betalen.

Dat heeft de politierechter bepaald. De vernielde vlaggen hingen op de boulevard in de badplaats. De mannen maakten niet alleen de vlaggen kapot, ze riepen ook leuzen die gericht waren tegen LHBTIQ+-ers. Pride at the Beach in Zandvoort was onderdeel van de Queer & Prideweken in Amsterdam.