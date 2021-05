Alkmaar Pride via livestream in Podium Victorie: "Met een hoog LHBTIQ+ gehalte"

Alkmaar Pride organiseert dit jaar wéér geen grachtenparade, maar probeert er op zaterdag 29 mei alsnog een feestje van te maken via een livestream in Podium Victorie. Met bekende namen als Henny Huisman en Danny Froger. "Er staat een gevarieerd programma op de planning, voor jong en oud met een hoog LHBTIQ+ gehalte", laat Marianne Braak van het poppodium weten.

Het thema van dit jaar is 'Love Always Wins!' en presentatoren Henny Huisman en Maurits Hazeleger praten de livestream aan elkaar. Er staan verschillende optredens op het programma van zangers en dj's, met onder meer Danny Froger, Mart Hoogkamer van Holland's Got Talent (2016) en Astrid Nijgh.

Naast alle optredens wordt er ook een praatprogramma georganiseerd over belangenvereniging COC Noord-Holland Noord, die zich al veertig jaar inzet voor de LHBTIQ+ gemeenschap.

Gratis kaartje

Tijdens de livestream blijven kijkers met elkaar verbonden via een live chat. Onder alle chat-deelnemers worden verschillende prijzen verloot, waaronder een duo-kaart voor deelname op de boot tijdens de grachtenparade van 2022.

De digitale inloop is vanaf 17.15 uur te volgen via Twitch en www.alkmaarpride.nl. Om alvast in de stemming te komen, begint de livestream om 17.30 uur met 'Golden Oldies', gedraaid door DJ Jordy.

De livestream wordt om 17.45 uur geopend door Alkmaar Pride voorzitter Adrie Rotteveel en wethouder Diversiteit Paul Verbruggen.