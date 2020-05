Alkmaar Pride toch gevierd, maar dan online

ALKMAAR - Nu de Alkmaar Pride dit jaar niet doorgaat vanwege de coronacrisis, komen de organisatoren met een alternatief: de online Alkmaar Pride! Aanstaande zaterdag is het vervangende roze feestje mee te vieren via internet.

Komende zaterdag, wanneer eigenlijk de grachtenparade gehouden zou worden, kan er via een livestream genoten worden van muziek, filmpjes en interviews. Om 13.00 uur begint het online-evenement. Meer informatie is te vinden via de vernieuwde website van Alkmaar Pride.