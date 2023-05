Terugkijken: Alkmaar Pride, grachtenparade door hartje van de stad

Om deze inhoud te kunnen zien, moet je cookies accepteren. Beheer cookies

Jezelf zijn is niet altijd vanzelfsprekend. Tijdens de Prideweek, die afgelopen zaterdag in Alkmaar begon, zijn er meerdere incidenten geweest: de expositie met portretten van intersekse mensen bij het station werd beschadigd en regenboogvlaggen gesloopt. Adrie Rotteveel, voorzitter van Alkmaar Pride, is er erg van geschrokken.

"Ik ben in shock en verdrietig ervan. Dit heb ik nog nooit meegemaakt. We zijn op het landelijke nieuws hiermee, dat wil je toch niet? Het geeft - helaas - aan dat we nog niet zijn waar we willen zijn met de acceptatie van LHBTIQ+-ers." Volgens Rotteveel moet er meer zichtbaarheid en voorlichting komen, bijvoorbeeld op scholen.

Aan die zichtbaarheid wordt in ieder geval vanmiddag wat gedaan. Om 14.00 uur start dan de 14e editie van de Alkmaarse grachtenparade. Dit jaar varen er 25 boten mee, vol dansende en uitgedoste mensen. En die hebben geluk: het belooft een zonovergoten dag te worden.