Mis de boot niet en vaar mee met jubilerend Alkmaar Pride

Heb je altijd al eens willen meevaren en dansen met de botenparade tijdens Alkmaar Pride? Er is nog een aantal plekken beschikbaar in de bonte stoet op 25 mei. Het belooft bovendien een bijzondere editie van Pride te worden: het 15-jarig jubileum wordt gevierd, maar ook: de start van de parade is ergens anders.

"En liefde overwint altijd, maar belangrijker nog is de overwinning om jezelf te kunnen zijn. Dat vieren we, en dat doen we ook voor de mensen die dat nog niet zo voelen. We gaan echt uitpakken dit jaar. Ik ben trots op wat we met alle vrijwilligers elk jaar voor elkaar boksen."

"Het COC, de gemeente, het Noordwest ziekenhuis, Tata Steel en het Heilig Bootje, varen onder meer weer mee. Het thema voor deze 15e editie is Victory of Love. Iedereen snapt dat thema wel toch? Bij Alkmaar begon de victorie", lacht ze.

"Mis de boot niet", grapt Pride-voorzitter Adrie Rotteveel aan de telefoon. "Er is plek voor maximaal 30 boten tijdens de grachtenparade, dus meld je op tijd aan ." Het beperkte aantal komt door de lage bruggen en gewelven waar in Alkmaar onderdoor gevaren moet worden. Daar is maar een aantal schuiten voor geschikt.

"De vaarroute is ietsjes aangepast. We starten nu op het kanaal bij het Ringersplein"

En dan het nieuwe vertrekpunt van de parade; dat wordt even wennen. "De vaarroute is ietsjes aangepast. We starten nu op het kanaal bij het Ringersplein. Dat doen we vanwege de veiligheid. Bij de start bij de Bierkade en de Accijnstoren was het altijd wat druk en chaotisch. Velen houden juist van dat rommelige, dat weten we. Maar veiligheid gaat voor."

Finish blijft bij Waagplein

De route gaat na de start gelijk richting de Geestersingel. Het water van het Luttik Oudorp en de Zijdam wordt dus niet meer bevaren. "De finish blijft natuurlijk bij het Waagplein, al is afstappen van de boten daar niet meer mogelijk. Dat kan verderop. Op het plein zelf is na afloop van de botenoptocht weer een grootse afterparty gepland."

De week voorafgaand aan het varende hoogtepunt van Pride, is ook er al genoeg te doen. Er wordt volgens Rotteveel intensiever samengewerkt met de Karavaan, die in die periode ook een festival organiseert in het Victoriepark. "En op 18 mei trappen we af met de Pride Walk."

Mocht je niet in de stad kunnen zijn en wil je toch de gezellige sfeer tijdens de grachtenparade ervaren? In samenwerking met de gemeente Alkmaar zendt NH op zaterdag 25 mei de grachtenparade van Alkmaar Pride live uit.

Kijk hieronder naar een samenvatting van vorig jaar: