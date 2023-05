Kleurrijke boten en verscheurde vlaggen: dit was Alkmaar Pride

Alle kleuren van de regenboog, 25 boten vol enthousiaste mensen en geen wolkje aan de lucht. De botenparade tijdens Alkmaar Pride was gister een groot succes. NH zond de parade live uit uit. Toch was het niet alleen maar feest. Bekijk en lees hier alle hoogte- en dieptepunten van de Prideweek.

"Het lijkt niet te gaan om zomaar vandalisme, maar om een doelgerichte actie", liet Mir Abe van het NNID, een organisatie die zich inzet voor seksediversiteit toen weten. "Dit is afschuwelijk, vooral omdat het zo direct is gericht op de gezichten."

Daar bleef het niet bij: een paar dagen later was het opnieuw raak. Afgelopen vrijdag zette een 34-jarige Alkmaarder het mes in nóg een portret van diezelfde tentoonstelling. Hij is inmiddels aangehouden.

Vernielde regenboogvlaggen

Ook werden er twee regenboogvlaggen vernield. Eerder werd de vlag van theatergezelschap Karavaan al van de gevel gehaald, en later werden ze daadwerkelijk vernield. De groep laat het er niet bij zitten en heeft twintig nieuwe vlaggen binnengekregen.