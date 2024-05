Nancy en Meije gaven Hilversumse bewonersclubs grotere stem: "Politiek moet nog beter luisteren"

"Dit is geen omgevingsvisie, dit is omgevingssoep", zoals Gildemacher het zegt. "Hier heeft Hilversum echt een kans gemist om grote vraagstukken te kaderen. Ze geven nu niet duidelijk aan waar de grenzen liggen. Dat is stelselmatig niet gebeurd, omdat de politiek zegt dat ze ruimte en flexibiliteit willen behouden bij ontwikkelingen. Het gevolg daarvan is dat je geen koers uitzet, maar iedere keer weer achteraf moet bijsturen en dus ook iedere keer weer een strijd moet gaan voeren", verduidelijkt Koster.

Tienduizend huizen

Samen met Rob Heuser willen Koster en Gildemacher vooral terugblikken op de afgelopen vier jaar. De Hilversumse bevolking kwam in verzet nadat duidelijk werd dat de gemeente in twintig jaar tijd tienduizend woningen wilde gaan toevoegen. Dat dreigde zonder inspraak van de inwoners erdoor gedrukt te worden. Een petitie en een burgerinitiatief waren ervoor nodig om toch participatie te krijgen.

"We zijn begonnen met 26 bewonersorganisaties en dat is niet minder geworden. Dat zijn er inmiddels 41 en de eensgezindheid is groot", merkt Heuser op. Het voornemen van de gemeente heeft voor een bundeling van krachten binnen de Hilversumse samenleving gezorgd. Later heeft de strijd tegen de plannen voor een duidelijke denkrichting gezorgd, zonder dat deze een plek heeft gekregen in de visie en naar waarschijnlijkheid in het beleid.

Niet tegenhouden

Toch wil het trio vooral niet bitter terugkijken. Vanaf vier jaar geleden is er wel degelijk winst geboekt. Volgens Gildemacher is bewezen dat meepraten geen manier is om dingen tegen te houden. Hij vindt dat bewezen is dat er constructief is meegepraat en meegedacht. Het blijven vertellen van hun verhaal heeft meerwaarde gehad.