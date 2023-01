Hilversumse bewonersclubs zullen stevig geluid moeten laten horen in toekomstvisie: "Blijft slap verhaal"

Glashelder is het voor de Hilversumse bewonersclubs dat zij flink aan de bak moeten om de wensen van de samenleving in het toekomstbeeld te krijgen. Vooralsnog ontbreekt in hun ogen een duidelijke politieke koers voor het Hilversum van 2040. Die conclusie trekken zij na de behandeling van de visie door de Hilversumse politiek. "Extra werk is nodig om ons stevige geluid te laten horen als de visie straks de inspraak ingaat", zo klinkt het.

HOP2040 is de verzameling van 38 buurtclubs die zich inspant om de wensen van de Hilversummers goed verankerd te krijgen in deze visie. Vorig jaar is veel meegedacht en zijn ideeën opgehaald. Wat de inwoners willen is vrij duidelijk: behoud van het dorpse karakter, meer groen, geen tot een lichte groei van de bevolking en minder hoogbouw.

Een kleine maand terug presenteerde wethouder Karin Walters het lang verwachte toekomstbeeld. In dit lijvige document van bijna 600 pagina's schetst het college hoe Hilversum eruit moet zien in 2040. Denk daarbij onder meer aan de komst van 6.000 nieuwe woningen, minder autogebruik en toch meer hoogbouw.

Na bestudering van het door het college gepresenteerde toekomstplaatje (officieel is het de Omgevingsvisie 2040) missen de bewonersclubs een duidelijke koers. Zij stellen dat het geen visie is, maar vooral een document is waarin de bestaande plannen als het college-muiltje van de Hilversumse Assepoester passen. Verder is het economisch profiel van Hilversum leidend en zien de bewonersclubs niets tot weinig terug van hun inbreng.

Verantwoordelijkheid niet neemt

Vorige week woensdag heeft de politiek voor het eerst gesproken over deze visie. Tot teleurstelling van de bewonersclubs zien zij dat de meerderheid van de fracties meegaat in het collegeverhaal. Geen koers, geen richting, geen duidelijke keuzes. "Wij vinden dat de raad haar verantwoordelijkheid om de stip op de horizon te zetten nog niet neemt", aldus de bewonersclubs.

In een toekomstplaatje is lang niet alles in beton gegoten maar staat wel duidelijk wat een einddoel is. Maar echte en harde keuzes mist HOP2040 in het toekomstplaatje zowel van het college als de raad. "Ik weet dat het geen populair voorbeeld is, maar een keuze die je zou kunnen maken, is bijvoorbeeld het duidelijk opnemen van een parkeernorm als je minder auto's wil", geeft Meije aan.

Spannende norm

"Durf het aantal parkeerplekken terug te brengen. Dat leidt ertoe dat je de auto moeilijker kwijt kan, waardoor het minder aantrekkelijk wordt om de auto te nemen. Hierdoor komt openbare ruimte vrij die je weer kunt gebruiken voor groen of als bouwlocatie. Het spannende is dus dat je een norm moet opleggen. Dat zet wel een stip op de horizon, maar die ontbreekt. Dat is bij zoveel andere zaken ook het geval. Het is en blijft een slap verhaal", luidt zijn vervolg.

In februari bespreekt de Hilversumse raad het toekomstplaatje opnieuw, waarna dit ontwerp de inspraak in kan. Voor Meije is het duidelijk dat de bewoners de mouwen moeten opstropen om het geluid van de samenleving 'stevig te laten horen'. Het doel is en blijft zoveel mogelijk wensen in dit toekomstbeeld te krijgen. En als de politiek anders kiest dat het dan goed uitgelegd wordt waarom daar geen plek voor is.