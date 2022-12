Hilversum gaat rol van te aanwezige auto terugdringen: "Gaat wel wat veranderen"

Nee, de auto gaat niet in de ban, maar Hilversum gaat wel meer ruimte maken voor wandelen, fietsen en groen. Met een hele set aan maatregelen, zoals uitbreiding van het betaald parkeren, hoopt de gemeente het autogebruik tussen nu en 2040 flink te verminderen in de mediastad. "We gaan betere alternatieven aanbieden voor de auto", zo klinkt uit het raadhuis.

Minder ruimte voor de in Hilversum nogal aanwezige auto is een ambitie die duidelijk is terug te vinden in het vandaag toegelichte toekomstbeeld van de gemeente, in jargon bekend als de Omgevingsvisie. In het Hilversum van 2040 rijden beduidend minder auto's, omdat inwoners en bezoekers bijvoorbeeld meer gebruik maken van elektrische deelfietsen en -scooters en elektrisch openbaar vervoer.

Tikkeltje minder

Dat betekent volgens wethouder Karin Walters absoluut niet dat Hilversum vanaf nu een anti-autobeleid gaat voeren. Het accent verschuift de komende jaren. Andere vormen van vervoer moeten meer in de schijnwerper komen te staan. Dat leidt tot een tikkeltje minder auto en juist meer plek in Hilversum voor wandelaars en fietsers en tegelijkertijd meer groen in de gemeente.

Vanuit de Hilversumse samenleving is die oproep van verandering ook gedaan. Een ontwikkeling die Walters 'opmerkelijk' noemt, maar waar in het toekomstbeeld van de gemeente duidelijk gehoor aan is gegeven. Zo is de intentie om bijvoorbeeld echt werk te maken van (snel)fietspaden en het aanbod aan deelvervoer in de openbare ruimte uit te breiden.