Wensen en beperkte ruimte nopen Hilversum hoger te gaan bouwen

Met het uitgebreide wensenlijstje en de beperkte ruimte die er is in Hilversum zal er op diverse plekken in de gemeente hoger gebouwd moeten worden. De gemeente wil de 'Hilversumse hoogte' in de nabije toekomst toch iets meer gaan loslaten. Deze keuze, die binnen Hilversum controversieel is, is nodig om te kunnen voldoen aan het wensbeeld van 2040.

Plannen voor hoogbouw of hogere bouw wordt in Hilversum al snel beschouwd als vloeken in de kerk. In de regel is daar maatschappelijk en politiek heel veel verzet tegen. Neem bijvoorbeeld de eerdere plannen voor het Arenapark waar de gemeente een paar gebouwen had bedacht van 50 tot 60 meter hoog. Deze vorm van 'horizonvervuiling' past niet bij de Hilversumse maat is vaak de stelling.

Maar in het Hilversum van 2040 is er haast niet aan te ontkomen dat nieuwe gebouwen toch wat hoger worden dan de Hilversummers nu gewend zijn. Dat is nodig om alle ambities van het toekomstbeeld (Omgevingsvisie 2040) waar te kunnen maken. Hilversum wil onder andere 6.000 nieuwe woningen laten neerzetten, meer werkplekken en meer groen creëren en tegelijkertijd het 'dorpse' karakter behouden .

Schuren

Omdat niemand voorzieningen wil realiseren in de omringende natuur moet alles binnen de bestaande gemeentegrenzen gerealiseerd worden. In de openbare ruimte schuurt het nu al op het gebied van bijvoorbeeld leefbaarheid en verkeer.

Het motto is dan ook om duidelijke en slimme keuzes te maken. Eén daarvan is op diverse hogere gebouwen toe te staan. Die mogelijkheden ziet het college van burgemeester en wethouders vooral in de buurt van de stationsgebieden.