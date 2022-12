Bedrijventerrein moet het Hilversumse sporthart worden: "Ontstaat mooie dynamiek"

Letterlijk tussen de bedrijven door sporten. Het Arenapark heeft straks niet alleen meer kantoorruimte, maar moet tevens het sportieve hart zijn van Hilversum. Buiten hardlopen, skaten en fietsen en in nieuwe panden is er plek voor zwemmen, atletiek en outdoorsports. Het bedrijventerrein als sportieve trekpleister. "Er ontstaat een mooie sportdynamiek", meent wethouder Arno Scheepers.

Van origine is het huidige bedrijventerrein al het Hilversumse sporthart. Het is natuurlijk niet voor niets dat het naastgelegen station uit 1874 Hilversum Sportpark heet. Een naam die sinds 1965 gebruikt wordt.

Want op dit stukje Hilversum ligt al veel sporthistorie. Denk aan 1928. Tijdens de Olympische Spelen van Amsterdam was Hilversum de thuishaven van onder meer het paardrijden. Sowieso is de inmiddels verdwenen drafbaan decennialang de best bezochte van het land geweest. Daarnaast is op dit terrein betaald voetbal gespeeld in Hilversum en niet te vergeten is dit al sinds 1927 de thuishaven van de Gooise Atletiek Club.

Meer dan een bedrijventerrein

Al jaren is de gemeente samen met de bewoners van het Arenapark, scholen, sportclubs en omwonenden bezig bezig om het Arenapark verder te ontwikkelen. De wil is om er meer van te maken dan sec een bedrijventerrein. Het Arenapark 2.0 moet een plek zijn waar werken, wonen, leren en recreëren samenkomen.

Al twee keer moest de gemeente terug naar de tekentafel. Omwonenden maar ook de politiek, hadden onder meer moeite met de hoogte van enkele gebouwen. In eerdere plannen waren er panden ingetekend van 50 tot 60 meter hoog. Horizonvervuiling was de term die gebruikt werd door de omwonenden voor deze on-Hilversumse hoogbouw. Daarnaast zouden er ineens zo'n 1.100 woningen moeten komen in plaats van de eerder bedachte 100. Al met al was er veel verzet tegen het voorstel.