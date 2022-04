Metamorfoseplannen Arenapark kosten Hilversum al meer dan een miljoen

Praten, plannen maken, derden inhuren, onderzoek doen en weer terug naar de tekentafel. Dit is al enkele jaren het ritme van de gewilde metamorfose van het Arenapark in Hilversum. Een geaccordeerd voorstel ontbreekt nog maar Hilversum is sinds 2018 inmiddels ruim 1 miljoen euro lichter.

De zogenoemde plankosten hebben voor een flinke kostenpost gezorgd in Hilversum. Het opstellen van een nota van uitgangspunten, twee masterplannen - want projectwethouder Annette Wolthers (D66) moest ook dit herkansen - en het laten maken van een scenariostudie hebben de gemeente tonnen gekost.

Lastige klus

Een groot deel van dit geld is opgegaan aan de inhuur van adviesbureaus. Zij zijn betrokken geweest bij meerdere onderzoeken of hebben de gemeente geholpen bij deze lastige klus om het Arenapark om te turnen in een groen, campusachtig gebied waar werken, wonen, sporten en recreëren samenkomen. Ook de communicatie met de omgeving en de Hilversumse gemeenschap heeft de nodige euro’s gekost.

En het einde qua financiële voorbereidingskosten is nog niet in zicht. In 2022 is nog bijna 400.000 euro nodig. Dit geld is nodig zodat de gemeente een bestemmings- en een beeldkwaliteitsplan kan opstellen.

Kweek

Inmiddels ligt er een voorkeursvariant in de kweek. Op het Arenapark moeten zo'n 1.200 woningen komen, wordt 73.000 vierkante meter werkruimte gerealiseerd, komt er een groen hart midden op het terrein en is de wens om Station Sportpark aan te pakken (Hilversum wil dat de perrons tegenover elkaar komen te liggen).

De vraag is of deze variant, die tot stand is gekomen op advies van inwoners en de politiek, überhaupt op voldoende steun kan rekenen. Vlak voor de verkiezingen hebben coalitiepartijen Hart voor Hilversum en de VVD, die nu in onderhandeling zijn met GroenLinks en het CDA, laten weten het plan 'te massaal' te vinden. Dan gaat het onder meer om de geplande hoogte van gebouwen (zo'n 35 meter hoog). Opnieuw naar de tekentafel zal nog meer vertraging betekenen en meer uitgegeven gemeenschapsgeld.