Hilversumse atletiekbaan eindelijk opgeknapt: "Er moet echt wat aan gebeuren"

Renovatie van de Hilversumse atletiekbaan is eerder gisteren dan vandaag nodig. GAC-voorzitter Paul Maas laat aan NH Nieuws weten dat de kunststofbaan niet meer door de keuring van de atletiekunie zou komen. Dat betekent dat de vereniging geen wedstrijden kan houden, alleen erop trainen is dan nog mogelijk. "Er moet echt wat aan gebeuren", stelt Maas.

Dat is ook exact wat komend jaar gaat gebeuren, mits de gemeenteraad instemt met het verstrekken van het investeringskrediet van 1.569.000 euro. Hilversum had al rekening gehouden met deze opknapbeurt. Onverwachts is het dus niet. Een grote, financiële tegenvaller is het moeten vervangen van de ruim veertig jaar oude asfaltlaag onder het kunststof.

Renovatieplan

De renovatie biedt meteen de mogelijkheid om de tartanbaan uit te breiden: van zes naar acht banen. Naast het opknappen van de baan en de iets andere inrichting laat de gemeente volgend jaar het binnenterrein, werpkooien en andere onderdelen van het complex vervangen.

Bij het maken van het zogeheten renovatieplan is de uitbreidingswens van GAC meteen opgenomen. Daar is Maas verheugd over. Beschikken over acht banen biedt de Hilversumse vereniging met zo'n 1.600 leden de mogelijkheid om in de nabije toekomst grote, landelijke en internationale wedstrijden te houden.

"Die ambitie is er zeker", meldt de voorzitter. "We hebben nog geen concrete plannen liggen voor evenementen. Er is nog niets gepland, maar het enthousiasme is er."

Onderhuurder

GAC werkt samen met de gemeente en buurman Nike. Het Amerikaanse bedrijf heeft haar Europese hoofdkantoor gevestigd op het Hilversumse bedrijventerrein en is hoofdhuurder van de atletiekbaan. De Hilversumse atletiekclub maakt als onderhuurder in de avonden en in de weekenden gebruik van het tartan.

De drie trekken ook met elkaar op als het gaat om de komst van een indooratletiekhal. Maas geeft aan dat dit nog altijd een stip is op de horizon. Het is een onderwerp waar de betrokkenen al jaren over praten. Maar er lijkt schot in de zaak, want in de plannen voor een nieuw ingericht Arenapark is een indooratletiekhal opgenomen. Met een vernieuwde baan en mogelijk een spiksplinternieuwe atletiekhal ziet de toekomst er heel rooskleurig uit. "Het gaat de kant op", zegt Maas voorzichtig.