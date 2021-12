Einde woning- en kantorennood?: Hoge gebouwen op Arenapark Hilversum

Vandaag heeft wethouder Annette Wolthers drie mogelijke plannen gepresenteerd voor het Hilversumse bedrijventerrein. Het Arenapark is bijna de laatste locatie in 't Gooi waar ruimte is voor extra kantoren en woningen.

Zelf heeft het college van burgemeester en wethouders een duidelijke voorkeur voor het Arenapark. Als het aan het college ligt krijgt het Arenapark een groen midden en wordt het een gemengde, stedelijke wijk. Naast 80.000 vierkante meter kantoorruimte komen er 1.100 woningen.

Trendbreuk

Van de term 'volproppen' wil de projectwethouder Arenapark niets weten. "Voor ons als college is het de combi der dingen", zegt de wethouder. "De behoefte aan woningen én ook kantoorruimte is groot." Belangrijk uitgangspunt voor de wethouder is de kwaliteit van de ontwikkeling. Het nieuwe Arenapark moet binnen het Hilversumse profiel passen. De plannen die er nu zijn (hoge gebouwen) lijkt dan wel een trendbreuk te zijn.

Zo wordt er gerept over panden van 50 meter en zelfs incidenteel van 70 meter hoog. Boven op het nieuwe zwembad zouden dan bijvoorbeeld woningen kunnen komen. Voor de duidelijkheid: in het huidige bestemmingsplan is 30 meter de maximale hoogte.

Horizonvervuiling

De hoogte in, het klinkt logisch en gezien de enorme woningnood is er wellicht geen andere optie, maar in Hilversum ligt dit maatschappelijk en politiek heel gevoelig. Bij eerdere gesprekken over de herontwikkeling van het verouderde Arenapark lieten omwonenden duidelijk weten wat zij vinden van gebouwen van 60 meter hoog in hun achtertuin. Daar hadden zij de kwalificatie 'horizonvervuiling' voor. Ook in de gemeenteraad krijgen de wethouders de handen hier nauwelijks voor op elkaar.