Hilversum zet volgende stap naar metamorfose Arenapark

Dat moet nu gaan veranderen. Een jaar geleden werd door de gemeenteraad een klap gegeven op het 'masterplan', waarmee grofweg werd bepaald wat de gemeente voor ogen heeft met het Arenapark. Dat wordt dus een gemengde vorm van wonen, werken, scholen en sport. Wel sleutelde de raad nog wat aan het plan door het gemeentebestuur de opdracht mee te geven met meer ruimte te komen voor wonen en werken dan eerder bedacht. Daarnaast gaf de raad de opdracht een om alternatief voor de geplande biomassacentrale te onderzoeken.

De plannen worden nu verder vormgegeven. Zo wordt er gekeken waar er woningen moeten komen en hoeveel dan precies, maar er wordt onder meer ook gekeken naar het eventueel verplaatsen van station Hilversum Sportpark. Ook staat de komst van een grote internationale school en een hotel op het programma.

Puzzelstukjes

Het door de gemeente aangenomen bureau gaat nu alle puzzelstukjes in elkaar leggen. Er wordt daarbij samengewerkt met meerdere betrokkenen, zoals de belangrijkste grondeigenaren en ontwikkelaars, maar ook bewonersverenigingen van aangrenzende buurten.

Het eerste voorlopige ontwerp van het plan is naar verwachting komend voorjaar klaar. Komend najaar komt VenhoevenCS al met een aantal uitgewerkte scenario's. Het gaat wel nog even duren voordat het Arenapark helemaal klaar is: naar verwachting tot 2035.