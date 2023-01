Hilversumse bewonersclubs zien vooral plannen van gemeente terug in toekomstplaatje

In de ogen van de Hilversumse bewonersorganisaties is het toekomstplaatje voor het Hilversum van 2040 geen visie maar een dik document waarin vooral ruimte is gevonden voor de plannen van de gemeente zelf. De politieke werkelijkheid overheerst, terwijl het onduidelijk is wat er concreet met de input van de samenleving is gedaan.

Vranz van Maaren

"Ik zie geen stip op de horizon", aldus Meije Gildemacher van HOP2040 (zie kader). "Wat ik wel zie is een plan waar alle huidige plannen van de gemeente goed invallen en waar het economische verhaal leidend is." Verder vindt hij het vooral een lijvig document van 573 pagina's waarin het Hilversumse college ook halfslachtig met de wil van de eigen samenleving omgaat. Wat de inwoners graag willen, is meer groen. Dat is een duidelijke en stevige wens die vorig jaar bij het meedenken over het Hilversum van 2040 naar voren is gekomen. En ja, meer groen komt zeker voor in de toekomstvisie (in jargon de Omgevingsvisie), maar Meije ziet dat dit voornemen ook meteen wordt weggeredeneerd. Het is hinken op twee gedachten.

"Gezien de omvang van het plan moeten we realistisch blijven. Zo dempen ze meteen de verwachtingen" Meije Gildemacher

"Wij krijgen te horen dat de gemeente op het gebied van groen al meer doet dan dat ze zou moeten doen. Gezien de omvang van het toekomstplan moeten we realistisch blijven. Zo dempen ze meteen de verwachtingen", geeft de Hilversummer aan. Het credo Hilversum heeft een lang wensenlijstje. Het grote probleem is dat alles op het gebied van onder andere woningbouw, realisatie van nieuwe werkplaatsen, mobiliteit, energie en groen binnen de gemeentegrenzen moet plaatsvinden. Niemand wil bouwen in de natuur. Op het circusterrein na heeft Hilversum geen plekken waar uitbreiding eenvoudig is te realiseren. Gezien de ruimtes beperkt zijn, schuurt het nu al in diverse wijken op het gebied van leefbaarheid. Dus is het credo duidelijke keuzes maken. Wat wil je waar hebben en waarom? Die duidelijkheid en het punt waar Hilversum naartoe wil ontbreken in het stuk. Meije en Nancy Koster noemen bijvoorbeeld hoogbouw. In het centrum en in Kerkelanden kent Hilversum gebouwen die flink de lucht ingaan, maar laagbouw overheerst. Dat willen de inwoners ook graag zo houden. In de toekomstvisie wordt toch gesproken dat de gemeente hoger wil bouwen. Vooral rondom de stations. Tot wel acht bouwlagen moet daar kunnen, maar ook in laagbouwwijken moeten vier tot vijf bouwlagen mogelijk zijn. Arenapark "Waarom normeer je hoogbouw gewoon niet?", is de vraag die Meije stelt. Meer hoogbouw toestaan in het centrum en die hoogte van daaruit laten afnemen tot aan de randen van de gemeente is voor hem een concrete en duidelijke stip op de horizon. Maar ja, dat komt bijvoorbeeld op het Arenapark niet uit. Op dit bedrijventerrein waar Hilversum ook 800 á 900 woningen wil neerzetten, zijn panden ingetekend van 30 tot 35 meter hoog. Die normering zou dat plan in de wielen rijden, is de gedachte. Tekst gaat hieronder verder

Wat is HOP2040? Meije Gildemacher en Nancy Koster zijn leden van de kerngroep van HOP2040. HOP staat voor Hilversumse Omgevingsvisie Participatie. Deze club vertegenwoordigt vandaag de dag 38 bewonersorganisaties in Hilversum. Vanaf mei 2020 heeft zij zich stevig beziggehouden met het toekomstplaatje van 2040. Eerst is ervoor gezorgd dat de samenleving mocht meepraten. Daar was een politieke interventie voor nodig. Het Hilversumse college denderde bijna zonder inspraak van de samenleving en de raad met een plan om voor 2040 onder meer 10.000 nieuwe woningen te bouwen. Naast een burgerinitiatiefvoorstel kwam er ook hulp van coalitiepartij Hart voor Hilversum, die dit grote en ambitieuze plan tegenhield door tegen te stemmen. Daarna heeft HOP2040 met de politiek gewerkt aan een plan van aanpak en vervolgens hebben inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen kunnen meedenken en -praten over het Hilversum van de nabije toekomst. Daar kwam behoorlijk eensluidend uit dat Hilversum groener moet worden, het dorpse karakter behouden moet blijven, een voorzichtige toename van het aantal inwoners wenselijk is en dat er weinig tot geen hoogbouw mag komen.

"Het enige dat concreet is, zijn de woningaantallen. Dat zijn er zesduizend", vult Nancy Koster aan. Vijfduizend woningen staan - op papier - al in de steigers. Voor de overige duizend moet Hilversum nog op zoek naar locaties. Het verbaast Nancy dat de gemeente zo'n hard getal kan noemen, terwijl er ook duidelijk in het stuk staat dat de gemeente het gesprek met wijkbewoners nog moet voeren over de plannen, de wensen en de mogelijkheden. En hoe realistisch is de prognose van 97.000 inwoners in 2040 als je in de tussentijd zesduizend woningen gaat toevoegen, terwijl Hilversum nu al rond de 92.000 inwoners zit? Dat lijkt een slechte rekensom. Rammelen Het stuk rammelt inhoudelijk dus nog al. Belangrijker voor de gebundelde bewonersclubs is dat goed duidelijk wordt wat er met de opbrengst van al het meedenken gebeurd is en hoe die input is vertaald in de visie. Nu het toekomstbeeld gepresenteerd is, is het ook weer tijd voor inspraak. Meije en Nancy gaan zich met de andere kernleden opnieuw volle energie inzetten dat de visie recht doet aan de wensen van de Hilversumse samenleving. De komende periode zijn er inspiratiesessies waarin de gemeente meer tekst en uitleg geeft over de visie en buigt ook de politiek zich over het dikke document. Voor de zomer moet de raad een klap hebben gegeven op het toekomstplaatje.