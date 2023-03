Hilversumse bewonersclubs denken dat gevreesd plan voor 10.000 woningen nog op de loer ligt

Nu is bepaald dat Hilversum in 2040 zo'n 6.000 nieuwe woningen krijgt. Daarvan zijn 5.000 momenteel al ingetekend. Voor die overige 1.000 moet nog ruimte worden gevonden. Het verwijt van de bewonersclubs is dan ook dat deze visie vooral ruimte biedt aan de plannen van de huidige coalitie.

De bewonersvertegenwoordiging mist nog harde afspraken op verschillende gebieden, zoals hoogbouw en een duidelijke parkeernorm. In plaats van nu alvast aan te geven waar Hilversum over zeventien jaar moet staan, krijgen de verschillende gemeentebesturen nog ruimschoots de kans om zaken aan te passen, te veranderen of uit te breiden.

Dat is de waarschuwing die Meije Gildemacher namens HOP2040, de spreekbuis van bijna veertig buurtclubs uit Hilversum, geeft. Hij ziet in de plannen die tot nu toe door de raad zijn vastgesteld, dat er alleen maar ruimte is voor groei. "Dan ligt de weg naar 10.000 woningen nog steeds open", concludeert hij.

Maar dat kan dus de komende jaren nog wijzigen. "Ze normeren niets", aldus Gildemacher. "Het is een 'salamitactiek' die ze hanteren. Nu komen ze eerst met 6.000 woningen, maar dat kunnen er in 2040 toch 10.000 zijn. De gemeente doet toch niets met de opbrengst van de inspraak."

Drie jaar greep een bewonerscollectief in. Ze kwamen met een burgerinitiatief, want het toenmalige gemeentebestuur had inderdaad een plan opgevat om 10.000 nieuwe woningen en even zoveel arbeidsplaatsen toe te voegen. Dat was het voorstel dat gemeentebestuur had ingediend bij de Metropoolregio Amsterdam (MRA).

Grote zorgen

Uiteindelijk besloot een meerderheid van de politiek een stokje te steken voor dit zeer ambitieuze plan, ook omdat inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties massaal hun zorgen hadden geuit. Hilversum op deze schaal uitbreiden zou een slechte zaak zijn, zeker als daarbij de Hilversummer nauwelijks bij betrokken was geweest.

Daarna hebben de bestuurders en de politiek nauw samengewerkt met de samenleving. Zo hebben zij gezamenlijk opgehaald welke wensen er leven voor het Hilversum van 2040. De belangrijkste eisen van die uitgebreide ophaalsessie is dat Hilversummers meer groen willen, behoud van het 'tuinstadkarakter', een lichte groei van de bevolking en weinig tot geen hoogbouw.

In de verdere uitwerking zien de bewonersclubs en ook andere organisaties, maar bitter weinig terug van die opbrengst. Daarnaast missen zij concrete afspraken. Gildemacher noemt het een gebrek aan stippen op de horizon.

Zeker concrete keuzes

Volgens de gemeente is de omgevingsvisie een visie waarin de kwaliteiten van Hilversum staan, een vergezicht wordt geschetst en een aanzet is voor maatregelen. "Op het niveau van de omgevingsvisie worden zeker concrete keuzes gemaakt", merkt Hilversum al eerder op tegenover NH Nieuws.

"Denk aan: We ontwikkelen in de stad en niet in de natuur, zetten in op meervoudig ruimtegebruik, groeien op een gezonde manier en werken gebiedsgericht op basis van kwaliteiten. De omgevingsvisie is een visie en geen concreet uitvoeringsplan, met locaties, geld en capaciteit. De visie zal concreet worden gemaakt in programma’s zoals voor energie of mobiliteit", aldus het vervolg.

Heeft het zin?

Gezien het lange voortraject en de teleurstelling bij inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen dat hun wensen nauwelijks terugkomen in de visie merkt Gildemacher weinig animo om zich nog voor een nieuwe inspraakronde in te zetten. Wat heeft het voor zin, krijgen de leden van HOP2040 vaak terug.

Gildemacher benadrukt dat het heel veel zin heeft. Voor de zomer moet de raad een klap geven op de definitieve versie. De nieuwe inspraakperiode begint. dat gebeurt vanavond in de Regenboogkerk, waar de gemeente een stadsgesprek verzorgt. Bezoekers krijgen daar onder meer een toelichting over de totstandkoming en inhoud van de toekomstvisie.