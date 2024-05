Schapenhouder Marijke mag 20.000 euro neertellen voor blauwtongvaccinatie van haar kudde

Deze hoge bedragen liggen volgens Dirkson ook aan het feit dat veel veeartsenpraktijken zijn opgekocht door grote ketens. "Dat betekent dat er ook daar heel weinig concurrentie op prijzen is. In de regio kun je niet meer goed tussen veeartsen kiezen. Er zijn weinig zelfstandige praktijken en dat betekent dat de kosten echt hoog zijn."

Meer concurrentie

Omdat Dirkson werkt met een overkoepelende veearts heeft ze 'best wel oké' kunnen inkopen. "Maar dan nog is het meer dan vier euro." Dat houdt in dat ze voor haar kudde zo'n 20.000 euro moet neerleggen.

Wel is er volgens haar een gunstige ontwikkeling gaande: veeartsen zakken vaker met hun prijzen door de toenemende concurrentie.

Superfijn maar oneerlijk

Boven alles is de schaapherder blij: "Niemand wil wat we hadden. En dierenwelzijn is het belangrijkste. Maar dierenwelzijn gaat wel hand in hand met financieel gezond zijn. In die zin hebben we als sector best wat klappen gekregen en zijn veel inkomsten weggevallen."

Hoewel Dirkson hoopt op meer hulp van de overheid en betwijfelt of één keer vaccineren voldoende gaat zijn, vindt ze het feit dat er überhaupt een vaccin is 'superfijn'. "Maar het voelt een beetje oneerlijk dat er niet veel concurrentie is op die prijs."