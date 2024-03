Boeren Wilko en Hermien hebben kerngezonde lammetjes, ondanks uitbraak blauwtongvirus

De besmette rammen waren na de besmetting zes tot zeven weken niet vruchtbaar, terwijl juist dát het moment was om de ram bij de ooien te laten lopen, om de natuur zijn werk te laten doen. Daarnaast zouden de besmette ooien een grotere kans hebben op een miskraam en was er angst voor lammetjes met geboorteafwijkingen.

Wonder boven wonder

"Allemaal hele gezonde lammetjes, dat hadden we nooit verwacht", vertelt boerin Hermien tevreden, kijkend naar haar diertjes. "We waren bang dat we, zoals bij de vorige blauwtonguitbraak misvormde lammetjes zou krijgen, maar dit zijn allemaal hele mooie, sterke lammetjes. Wonder boven wonder".

Voor Wilko en Hermien dus een geluk: zij kunnen dit voorjaar weer genieten van dartelende lammetjes in de wei. "Vorige week liepen ze allemaal al buiten. Het is een schitterend gezicht, al die mensen die stoppen en foto's maken. Dat geeft voorjaar."