Einde blauwtongvirus? Alle schapen op Texel worden voor zomerseizoen ingeënt

"Mooi nieuws", zegt ook schapenboer Henk Zoetelief. "We hadden er veel zorgen over. Je kunt je er heel druk over maken, maar het was voor ons ongrijpbaar. We zijn afhankelijk van het medicijn." In eerste instantie werd er volgens de boer gesproken over de maand juni dat het medicijn op de markt zou komen. "Dus dit is sneller dan we hadden verwacht."

Zoetelief heeft 450 schapen rondlopen. Hij had 'slechts' vijf dode schapen. "We wachten nu af wanneer het bij de dierenarts er is. Ik heb haar net gesproken, maar zij weet ook nog van niets. Ik verwacht dat ze eerst gaan enten in de gebieden waar veel slachtoffers waren." Zoetelief is blij dat de schapen voor de zomer worden geënt. Want bij warmere temperaturen zouden de muggen die de ziekte verspreiden weer vliegen. En dan was de kans op een uitbraak ook weer groter.

De lammertijd is gelukkig net voorbij, waardoor er ruimte is om te enten. "Het is nog niet bekend of ook de lammeren geënt moeten worden of alleen van een bepaalde leeftijd. We gaan het allemaal zien. Het belangrijkste is dat het vaccin er eindelijk is. We hebben nu geen stress meer."