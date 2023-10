Nu er ook op Texel sprake is van besmetting met het blauwtongvirus heeft de dierenarts gewaarschuwd voor de heftigheid van het virus. De praktijk raadt af om schapen te verplaatsen. In de brief van de dierenarts staat dat Texel met zekerheid is getroffen door blauwtong. Eén schaap is inmiddels overleden als gevolg van de infectie. "Als je een dier met blauwtong hebt, kan dat desastreus zijn voor je bedrijf", zegt schapenboer Lennart Witte.

Foto: Na uitbraak Blauwtong op Texel waarschuwt dierenarts: Verplaats geen schapen - NH Nieuws/Edo Kooiman

Texelse schapenboeren hadden lang de hoop gevrijwaard te blijven van het virus, maar zijn nu dus toch getroffen. Het is niet duidelijk hoe de besmetting precies tot stand is gekomen, mogelijk is het schaap, dat inmiddels dood is, besmet geraakt op het vaste land. Toch zou het niet ondenkbaar zijn dat de besmette knutten (een soort vliegjes, red.) inmiddels ook Texel bereikt hebben. In de tussentijd roepen schapenhouders op om geen dieren meer te verplaatsen.

"Als je nu nadenkt, dan haal je geen schapen ergens anders vandaan", zegt schapenhouder Lennart Witte. De ondernemer is mede-eigenaar van de schapenboerderij Texel aan de Pontweg. Het bedrijf heeft 600 schapen en staat bekend dat kinderen daar lammetjes kunnen knuffelen. "Zestig procent van schapen die blauwtong hebben, overlijdt aan de ziekte. Dat is best pittig." Herkauwers raken besmet met blauwtong als ze gestoken worden door een knut, een soort mugje. "Op Texel zou het een grote ramp zijn", zegt Witte. De temperatuur is een belangrijke factor. "Onder de zes graden heb je er geen last meer van", aldus de Texelse schapenboer. "Maar als ik de weerberichten zie, dan blijft het voorlopig warmer dan 6 graden."

Witte hoopt dat zijn bedrijf gevrijwaard blijft van het virus. "Als je het krijgt, heeft dat een gigantische impact. De ram staat nu ook bij de schapen. Maar als de schapen blauwtong hebben en ze overleven het, dan weet je wel dat de lammeren dood gaan. Dan heb je daarna ook nog veel ellende. Ik hoop dat het op Texel overwaait." Dicht bij huis houden De Texelse dierenartspraktijk adviseert om de dieren dicht bij huis te houden. Het verplaatsen van de schapen van en naar Texel kan van invloed zijn op een versnelde verspreiding van het virus. "Hoewel er geen vervoersverbod geldt in Nederland, is het goed om u bewust van de mogelijke gevolgen die het verplaatsen van dieren met zich mee kan brengen", zo staat in de brief aan de schapenhouders. Eerder deze week had de dierenartspraktijk al een verdenking van blauwtong op een van de bedrijven op Texel op basis van de toen heersende symptomen. "Inmiddels is uit diagnostiek gebleken dat op dit bedrijf met zekerheid geen sprake is van blauwtong", aldus de dierenartspraktijk.