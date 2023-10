Texel houdt adem in: blauwtongvirus slaat nu ook toe op schapeneiland

Het blauwtongvirus heeft volgens de laatste update van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) officieel ook Texel bereikt. Er is tot nu toe één bedrijf waar besmettingen zijn gemeld, in Den Burg.

Foto: Dood schaap langs de weg - Caspar Huurdeman Fotografie

Eerder deze week bracht NH nog dat schapenboeren op het eiland met lede ogen toekeken hoe het virus steeds verder om zich heen greep, en ook steeds verder in het noorden van de provincie gesignaleerd werd. De huidige uitbraak begon in Het Gooi. Op Texel leven zo'n 15.000 schapen, even veel als de menselijke bewoners van het eiland. Eerder deze week sprak NH met een aantal schapenboeren, die vertelden dat ze alleen maar af konden wachten tot het virus ook hun boerderijen zou bereiken. "We leven in angst en beven", vertelde schapenboer Koos Tjepkema. Samen met zijn vrouw heeft hij zo'n 500 schapen. Snelle verspreiding Het aantal bedrijven waar een blauwtongbesmetting vastgesteld is is razendsnel gestegen de afgelopen dagen. Op 3 oktober publiceerde de NVWA een overzicht waaruit bleek dat er bij iets meer dan 600 bedrijven een besmetting werd geconstateerd. Een dag later, op 4 oktober, publiceerde de organisatie data waaruit bleek dat het er inmiddels meer dan 1.000 waren.

Veruit de meeste van die bedrijven zijn in Midden-Nederland te vinden. De uitbraak begon begin september in 't Gooi. Inmiddels is te zien dat het virus om zich heen grijpt: vrijwel overal in de provincie is inmiddels wel een bedrijf met besmettingen.

Feiten Het blauwtongvirus wordt verspreid door knutten, een soort mugjes. Besmette insecten steken schapen en andere herkauwers, en brengen het zo over. Dieren kunnen het virus niet onderling overbrengen, en het is ook niet gevaarlijk voor mensen. Er geldt een meldplicht voor het blauwtongvirus. Dierenartsen kunnen het bloed van zieke dieren opsturen naar het laboratorium bij de Universiteit van Wageningen, waar uitgebreid onderzoek wordt gedaan naar de ziekte. Dat is echter niet nodig: een dierenarts kan ook op basis van eigen ondervindingen besluiten dat een dier blauwtong heeft en dat melden bij de NVWA. De laatste grote uitbraak van het virus was in 2006, en heeft toen jarenlang voor problemen gezorgd. Pas in 2009 was Nederland officieel blauwtong-vrij. Het huidige ziektebeeld wordt veroorzaakt door het zogenaamde 'serotype 3', een soort subtype van het virus. Omdat dit een serotype is dat niet eerder rondging in Nederland, is er op dit moment geen vaccin beschikbaar.

Dat er in Nederland weer blauwtong is aangetroffen heeft grote effecten op de export van levende dieren en levende bijproducten (zoals embryo's of sperma). Binnen de EU mag er alleen geëxporteerd worden als een dier in quarantaine is geweest en onderzoek heeft ondergaan. Buiten de EU kunnen er allerlei aanvullende maatregelen gelden, die verschillen per land. De LTO waarschuwde eind september al dat het virus en de bijbehorende beperkingen op de export grote gevolgen kunnen hebben voor boeren, en gaven aan in gesprek te zijn met het ministerie om te kijken hoe boeren geholpen kunnen worden.