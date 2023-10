Schaapherder Marijke probeerde blauwtong voor te blijven door kuddes te verplaatsen

"Op dit moment gaan er in Nederland zo'n 1.500 schapen per dag dood aan het blauwtongvirus." Het virus wordt overgebracht door knutten, een soort kleine muggen, en er is nog geen vaccin om de dieren tegen deze variant te beschermen.

Het zijn korte nachtjes op het bedrijf van Marijke. "Tot heel laat geven we zieke dieren nog water en we lopen ze nog na", vertelt ze op NH Radio. Het bedrijf heeft zo'n 2.000 schapen en zij lopen rond op verschillende plekken

Een zieke, besmette kudde staat op dit moment binnen. "Op zich, voor de aantallen schapen die we hebben en de berichten die er zijn, komen we het heel goed door", relativeert ze. "Maar goed, er zijn op dit moment ook andere geïnfecteerde kuddes, denk ik. Het is per dag heel goed kijken welke dieren ziek zijn en wat kunnen we doen."

Toch lijken niet alle schapen ernstig ziek te worden en hieraan te overlijden. "Ik heb toevallig een besmette kudde staan, die al heel erg aan het opknappen is." Ze nuanceert de opmerking gelijk: "Maar we hebben ook zeker verlies en sommige dieren zijn gewoon heel ziek. Dat is heel naar."

De herder uit Burgerbrug vergelijkt de huidige situatie met die van corona. De onzekerheid en machteloosheid zijn volgens haar vergelijkbaar. Zo is er niet bekend hoe ziek de dieren worden. "We kunnen er niet zo veel aan doen, behalve de dieren bij ziekte pijnstilling geven en zo aangenaam mogelijk maken."

"We hebben met kuddes stilgestaan, dat betekent ook dat we geen inkomsten hebben"

Marijke is herder, de schapen staan dus niet altijd op dezelfde plek. Ze heeft nog geprobeerd de schapen ergens anders neer te zetten, zodat ze het virus minder snel zouden oplopen. "Vanaf begin september zijn we kuddes naar het noorden aan het halen. Dat betekent ook dat we met veel kuddes stil hebben gestaan en dat betekent dat we geen inkomsten hebben." Maar er blijkt geen ontkomen meer aan het blauwtongvirus.

Op dit moment staan veel kuddes in en om de duinen in het noorden van de provincie. "We hebben plekken gezocht met wind, want knutten houden niet van wind." Hoewel ze al vanaf begin september op doorreis was, zijn ze nu echt ingehaald door het virus.

Lekker eten

De herder doet extra haar best om het de zieke dieren zo aangenaam mogelijk te maken. Bijvoorbeeld door voedsel te plukken, wat ze heel lekker vinden. "Paardenbloem, weegbree, heel veel gras, klavers", noemt Marijke op. Daarna gaat ze de andere kuddes langs. "Dan is het wel weer spannend hoe het eruit ziet."

Hoewel het allemaal verdrietig is, heeft de herder geen tijd om daarbij stil te staan. Ze hoopt dat er snel een vaccin beschikbaar wordt in Nederland. "We kunnen nu niet veel meer doen dan we kunnen en een vaccin gaat echt helpen."