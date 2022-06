Marijke Dirkson en haar drieduizend schapen strijden voor meer circulaire landbouw

Marijke (44) uit Limmen begon op haar twintigste als schaapherder. Toen nog als hobby met een bescheiden aantal van zeven schapen. Inmiddels is de kudde gegroeid tot meer dan drieduizend dieren en is het al lang geen hobby meer. Marijke en haar kudde laten zien dat onze landbouw een stuk duurzamer kan.

"Landbouw en natuur zouden gewoon weer één moeten zijn, en dat kan! We kunnen echt het landschap benutten, oogsten en tegelijkertijd natuurwaarde toevoegen. De meeste mensen weten niet wat we allemaal kunnen doen, wat ervoor zorgt dat de prijs weer leidend is in de landbouw. Dan kom je weer uit bij de kiloknallers. Op die manier kunnen wij als circulair landbouwbedrijf niet goed doorontwikkelen. Maar er is een ongelofelijke intrinsieke drijfveer, maar hoe laten we nou zien dat het mogelijk is en dat het ontzettend belangrijk is. De doelen moeten veel belangrijker zijn dan de prijs."

Vergrassing

"Wij hebben nu zo'n drieduizend schapen in onze kuddes en ons hele bedrijf staat in het teken van biodiversiteit en in lijn staan met de natuur. Zo gebruiken wij de schapen voor het beheren van het landschap."