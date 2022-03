Volop lammertijd bij schaapsherder Marijke Dirkson: "Het gaat dag en nacht door"

We zitten midden in het lammerseizoen. Schaapsherder Marijke Dirkson uit Burgerbrug draait nu dan ook lange nachten vol bevallingen. Afgelopen nacht werd het pas om 3.00 uur weer rustig en kon ze naar bed. Dirkson verwacht deze weken in totaal 1.200 nieuwe lammetjes: "Het is altijd een bijzondere periode."

De stallen beginnen al lekker vol te raken met jonge, pasgeboren lammetjes. Eind januari begon het seizoen op de boerderij van Landschapsbeheer Rinnegom, het bedrijf van schaapsherder Marijke Dirkson en haar man Martin. "Dit is het epicentrum. Er zijn dagen dat er 100 lammeren geboren worden. Het gaat dag en nacht door."

De lange nachten werken met weinig slaap worden gevolgd door gewone werkdagen met nog meer bevallingen. "Het hoort er bij en het is maar een paar weken. Ik vind het een super fijne periode. Ik heb alle dieren weer om huis, ik zie ze allemaal weer. En ik houd gewoon van werken", vertelt Marijke Dirkson.

Buiten

Vandaag ging een deel van de nieuwe dieren voor het eerst naar buiten. Door de stormen en het koude weer waren ze nog even veilig op stal gehouden. "Het is nu prachtig weer, dus deze gaan straks fijn naar buiten. We gaan nog even de ooien en schapen bij elkaar zoeken om te kijken of de uiers goed zijn, of alles gezond is en dan gaan ze lekker het weiland op", zegt Dirkson.

De schapen worden de rest van het jaar ingezet voor begrazing van bijvoorbeeld natuurgebieden of groenonderhoud binnen gemeentes. Ook de pasgeboren lammetjes zullen daar straks weer voor worden ingezet. "Ja, een deel van de lammetjes, de rammen worden afgemest voor vlees, de ooien en de ooilammetjes gaan in de begrazing aan het werk. Een aantal daarvan wordt ook verkocht aan andere schaapsherders."

Klaar

Inmiddels is zo'n 70 procent van de bevallingen achter de rug. "Kijk, hier hebben we nog een aantal schapen die nog moeten. Dat is voor ons niet zoveel meer", zegt Dirkson in één van de stallen. "We begonnen met elf hokken vol drachtige schapen. Nu zijn er nog drie hokken, het gaat heel hard. Vannacht was het 2.30 uur toen ik naar bed ging, van de week was het doorwerken tot 8.30 uur in de ochtend. Dus het gaat de goede kant op."