Schaapsherder Marijke Dirkson is klaar voor geboortegolf: "Eerste lam geboren. Gaaf!"

BURGERBRUG - Het eerste lam is er; een ooitje en beslist een mooitje. Het is de eerste van een enorme geboortegolf in de nieuwe stallen van schaapsherder Marijke Dirkson. Ze verwacht de komende weken zo'n twaalfhonderd Kempische heidelammeren. "Het is gewoon gaaf. Het schaap heeft het zelf gedaan, het lammetje drinkt goed. Mooi toch?"

Honderden ooien staan geduldig te wachten op wat komen gaat. Ze eten, blaten, vreten wat en schurken langs de hekken van de stal. "Het is nu beetje gek om de stal in te lopen," vertelt schaapsherder Marijke Dirkson. "Vanmorgen was er niets, maar volgende week hebben al deze schapen een lam. Dat gaat zeker zes tot acht weken door en dan hebben we verder nergens meer tijd voor."

Gaaf

Het is de eerste grote 'operatie' op de nieuwe plek voor de schaapsherder die afgelopen najaar verhuisde van Egmond naar Burgerbrug. Het bedrijf hoopt 'circulair' te kunnen werken; dat betekent onder meer dat het voedsel voor de schapen van eigen grond komt en de meststoffen gebruikt worden om de grond te verbeteren.

Maar eerst de lammertijd, en Marijke kijkt er erg naar uit. "Straks kunnen we gewoon niet meer uit de stal weg. Maar er komt denk ik niet een dag dat ik het niet meer leuk vind. Dat ik denk : 'Alweer een lammetje'. Het is gewoon gaaf. En straks wordt het lente en dan gaan we naar buiten."