Duurzame schaapherder Marijke komt steeds moeilijker rond en wil graag meer steun

Op deze Prinsjesdag, waarin de rijksbegroting voor komend jaar wordt gepresenteerd, vraagt NH aan verschillende Noord-Hollanders hoe het met hun portemonnee gaat. Kunnen ze nog een beetje rondkomen? Eén van hen is schaapherder Marijke Dirkson, zij heeft met haar partner Martin Orij al jaren een goedlopend bedrijf genaamd Landschapsbeheer Rinnego.

Grazen voor de natuur

In totaal hebben ze ruim 2.000 schapen die in kuddes grazen in bijvoorbeeld duinen, natuurgebieden of zelfs bermen langs een weg. Dat gegraas draagt dan weer bij aan natuurbehoud, aangezien het zorgt voor een beter leven voor kleine zoogdieren en vogels en het geeft planten en bloemen meer ruimte om te groeien.

Hoewel het leven van een ondernemer soms onzeker kan zijn, had Marijke daar tot voor kort niet zo heel veel last van. Gemeentes en instanties betaalden haar om haar schapen te laten grazen op stukken gras en ze kreeg een graasdierpremie.

Geen premie meer

Maar helaas voor Marijke werd de graasdierpremie afgeschaft. "Daar heeft de minister van gezegd dat je dat in de markt moest gaan oplossen. Dus we moesten én in de markt de graasdierpremie gaan verrekenen én we moesten gaan indexeren. Het indexeren is voor ons niet voldoende gelukt, dus dat maakt het op dit moment moeilijk", legt Marijke uit.

Maar ook op het gebied van duurzaamheid kan Marijke naar haar mening niet voldoende rekenen op steun van de overheid. In onderstaande video legt ze uit waarom.

Tekst gaat door onder de video.