Vrijwilliger Piet van Zwieten (80) heeft het goed voor elkaar

Piet van Zwieten is 80 jaar en woont samen met zijn vrouw in Heemskerk. Door zijn pensioen en de AOW van zijn vrouw kan het stel prima rondkomen. Al fietsen ze tegenwoordig weleens een stukje om voor een speciale aanbieding. Ze merken goed dat ze in een dure tijd leven.

Het eerste appartement waar Van Zwieten (80) samen met zijn vrouw introk, kreeg hij van zijn werkgever Hoogovens. Hij werkte er krap een jaar toen hij een collega vertelde over de vier flats in Heemskerk die voor personeel bedoeld waren. Van Zwieten pakte de telefoon en ‘binnen vijf minuten’ had hij een woning. Het kostte hem 92 gulden per maand. Een jaar later bood het huidige Tata Steel hem een gezinswoning in Heemskerk, waar hij en zijn vrouw nog altijd wonen.

"Dat is nu niet meer voor te stellen", zegt de 80-jarige Heemskerker vanuit zijn stoel bij het raam. Zijn 24-jarige kleinzoon woont nog altijd thuis. Een eigen woning zit er voorlopig niet in. "Tegenwoordig moet je een ton eigen geld meenemen. En dan begint hij ook nog met een studieschuld. Het is hopen op Henny Huisman, met een gouden envelop."

Folders voor de aanbiedingen

Van Zwieten en zijn vrouw hebben het goed. Na 44 jaar als IT’er bij Hoogovens is hij alweer een lange tijd met pensioen. Financieel zijn ze er, sinds Van Zwieten is gestopt met werken, eigenlijk niet op achteruit gegaan. Er is ruimte om leuke dingen te doen. Zo logeren ze een keer per jaar een paar dagen in een hotel en hebben ze net een nieuwe auto gekocht.

Ja, de boodschappen zijn wel flink duurder geworden, merkt Van Zwieten op. Zijn vrouw, die sinds jaar en dag het huishouden runt, probeert met 100 euro per week rond te komen. "Dat gaat de laatste tijd wat lastiger", zegt ze. Bezuinigen doen ze niet, maar het stel kijkt tegenwoordig wel in de folders voor de beste aanbiedingen. "En dan fietsen we soms een stukje om voor goedkoper groente en fruit."