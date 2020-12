Herder Marijke heeft schapenverhuizing rond: "Wilden dicht bij de duinen blijven"

Op die plek kunnen haar 2.000 schapen nu overwinteren in de winterweides achter haar nieuwe boerderij. "We waren op naar naar een plek vlakbij de duinen en waar nog land omheen lag. Dit was eigenlijk precies wat we zochten", vertelt Marijke aan mediapartner Duinstreek Centraal.

Op de boerderij was eerst een melkveehouder actief. Doordat er nu schapen in de plaats zijn gekomen, komt er minder stikstof vrij. Voor Marijke Dirkson is de nieuwe stek in Burgerbrug vooral een kans voor een nieuw bedrijf dat zogezegd 'circulair' werkt.

"We praten over transitie in de landbouw. We willen andere dingen in de maatschappij, maar het moet wel ergens beginnen. Daarom ben ik ook wel heel trots op om daarin voorop te lopen."

Dirkson vond het spannend om de schapen van Schoorl naar Burgerbrug te brengen. "Het gaat meestal wel goed, maar ik wilde in ieder geval geen ruzie met mijn nieuwe buren!" De toer is verder zonder veel incidenten verlopen.