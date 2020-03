Lammetjes de wei in: "Dat alles gezond naar buiten gaat, is super!"

EGMOND AAN DEN HOEF - Door het nieuws rondom het coronavirus vergeten we bijna dat het alweer lente is. En dat is te zien bij de stal van schaapsherder Marijke Dirkson in Egmond aan den Hoef. Daar lopen zo'n duizend lammetjes rond. Een deel mocht vandaag voor het eerst de wei in om te genieten van het lentezonnetje.

Wennen

En als je altijd lekker dicht bij moederschaap hebt gelegen is zo'n reis best wel even wennen. In de trailer schreeuwen ze hun keeltjes schor. "We hebben nu lammeren bij elkaar gezet die we groot genoeg vinden voor het weiland. De lammeren worden in de trailer apart gezet van hun moeders. Dat is nu wel even minder leuk voor ze maar ze worden zo weer met elkaar herenigd."