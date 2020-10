Schaapsherder Marijke Dirkson verhuist om uitstoot stikstof te verminderen

Schapen in plaats van koeien: daarmee haal je sowieso de uitstoot van stikstof al omlaag, vertelt Marijke Dirkson. Ze is een pionier als het gaat om het stikstofbeleid van de provincie. "Ja, een herder loopt voorop hè. Ik ben echt heel blij met deze kans. De melkveehouderij stond te koop. Ik was op zoek naar een nieuwe plek. De provincie wilde wat en zo zijn we samen tot dit initiatief gekomen."

Win-Win

Met het opkopen van de stikstofvergunning van het melkveebedrijf en het verlagen van de stikstofuitstoot bij de Schoorlse duinen en straks in Burgerbrug, krijgt de provincie de mogelijkheid om de 'overgebleven' stikstofuitstoot te gebruiken voor bijvoorbeeld woningbouw.

Esther Rommel, gedeputeerde Natuur en Landschap: "Dit is precies wat ik al tijden voor ogen heb: een prachtige win-winsituatie die zowel de stikstofneerslag vermindert, als de natuur versterkt en verloedering van het landschap tegengaat. Daarnaast is het een vrijwillige verkoop en dus niet gedwongen. Het bedrijf stond al lang te koop."

Regenwormen

Voor Marijke Dirkson is de nieuwe stek in Burgerbrug vooral een kans voor een nieuw bedrijf dat zogezegd 'circulair' werkt. "We praten over transitie in de landbouw. We willen andere dingen in de maatschappij, maar het moet wel ergens beginnen. Daarom ben ik ook wel heel trots op om daarin voorop te lopen."

Marijke: "We halen nu al zoveel mogelijk wat we nodig hebben van dichtbij, maar we moeten ook kijken hoe we meer regenwormen in de grond krijgen en meer bloemen. We gaan kijken of we wintertarwe kunnen verbouwen, zodat we geen stro uit Frankrijk hoeven te halen. Luzerne verbouwen in plaats van bikskorrel voor de schapen. Dat is een gave weg om te ontdekken."