Schager aanpak stikstof trekt landelijke aandacht: "We zijn al door andere overheden benaderd"

SCHAGEN - De gemeente Schagen kan zo maar eens een gat hebben geslagen in de stikstofproblematiek. De uitspraak vandaag door de Raad van State rond de nieuwbouwplannen van de nieuwe reactor in Petten, doet de telefoon op het gemeentehuis rinkelen. Andere overheden zijn benieuwd hoe Schagen het heeft geflikt.

"Het is één van de eieren van Columbus", vertelt wethouder Jelle Beemsterboer. "Deze uitspraak gaat vooral gevolgen hebben voor projecten in de buurt van natuurgebieden waar het goed gaat. Zoals hier voor de duinen kan het echt wel eens positief zijn."

Volgens de wethouder gaat de uitspraak van de rechter landelijke gevolgen krijgen. "We zijn ons gaan richten op ecologische argumenten, we zijn gaan kijken naar de planten en we moesten onderbouwen dat het goed ging met de natuur en dat er dus wat meer stikstof kan worden uitgestoten."

Andere overheden

De beperkingen door de stikstofproblemen zijn een probleem in heel Nederland. Vanuit het land kijken andere overheden dan ook mee hoe ze het in Schagen hebben aangepakt. Beemsterboer: "We zijn al benaderd door andere overheden, we hebben Rijkswaterstaat bijvoorbeeld al aan de lijn gehad."

De uitspraak ondersteunt de, inmiddels oude, plannen van de gemeente om strandhuisjes toe te staan op het strand bij Petten. Maar ook in het dorp zelf staat de bouw van nieuwe appartementen en winkels al lange tijd stil. Wethouder Beemsterboer: "Heel veel lag vast en dat frustreerde mensen. Niet alleen mij maar ook mensen die belang hebben bij toerisme in Petten. Dat daar door deze uitspraak weer lucht in komt, dat is mooi."