Wouter (34) kocht op het juiste moment een huis in de gewilde Vijfhoek: "Ben er dankbaar voor"

Financieel maakt Wouter Rill uit Haarlem zich geen zorgen. Al 14 jaar werkt hij als fysiotherapeut bij een praktijk en sinds kort ook voor zichzelf. Acht jaar geleden kocht hij in z'n uppie een huis in de gewilde Vijfhoek, waar hij inmiddels samenwoont met zijn vriendin Tania. Hij houdt genoeg geld over, maar hij maakt ook genoeg op.

"Ik kocht dit huis in 2014, een andere tijd", legt Wouter uit. "Voordat ik dit kocht, huurde ik voor zo'n 800 euro per maand. Tijdens gesprekken met een hypotheekverstrekker kon ik voor ongeveer hetzelfde maandbedrag aan hypotheek betalen en voor zo'n twee ton lenen. Van dat geld kon ik toen dit kopen."

We spreken met Wouter af in zijn woning in de geliefde Vijfhoek, een wijk in het centrum van Haarlem waar de huizenprijzen de afgelopen jaren de pan zijn uitgerezen. Volgens Funda kost een vierkante meter er nu zo'n 8.000 euro.

Inmiddels woont de 34-jarige Haarlemmer er samen met zijn vriendin en delen ze de kosten. "Sinds drie jaar woont Tania nu bij mij en betalen we beiden een deel aan de hypotheek en vaste lasten. Daarnaast sparen we en doen we genoeg leuke dingen. Tja, café de Vijfhoek (buurtcafé, red.) zit hier een paar huizen verderop. Daar ga je dan toch vrijdagmiddag zitten om 'even de week te bespreken'", zegt de Haarlemmer.

Wouter werkt inmiddels 14 jaar bij Fysiotherapie Leidsevaart, maar is recent ook als zzp'er begonnen. Hij beseft goed dat zijn situatie best uniek is omdat, zeker nu, niet veel van zijn vrienden genoeg verdienen om in hun eentje een huis te kunnen kopen, zeker in De Vijfhoek.

Prinsjesdag

Hij is niet bezig met Prinsjesdag en de Miljoenennota. Hij maakt zich dan ook geen zorgen over zijn financiële situatie. Lachend: "Mijn moeder is op die dag jarig, dus dat moet ik onthouden." Hij vindt wel dat de overheid zoveel mogelijk financieel kwetsbaren moet ondersteunen.

"Je leest dat de armoede groter wordt", vervolgt Wouter. "Een simpel ding als de Haarlempas vind ik een goed initiatief. Met die pas kunnen gezinnen met weinig geld hun kinderen toch laten sporten. Als fysio weet ik hoe belangrijk bewegen is, dus zulke initiatieven juich ik van harte toe."