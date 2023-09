Harrie (64) vindt dat kabinet armoede moet bestrijden: "Minder geld naar buitenland"

Als Harrie Vreeker (64) uit Sint Pancras het voor het zeggen zou hebben, zou er meer geld naar de zorg gaan en naar de armoedebestrijding en minder naar ontwikkelingshulp en hulp aan Oekraïne. "We sturen tientallen straaljagers naar Oekraïne terwijl hier bijna een miljoen mensen in armoede leven, dat is te zot voor woorden", aldus Harrie. "We moeten meer voor onze eigen mensen doen."

Voor Prinsjesdag, waarin de rijksbegroting voor komend jaar wordt gepresenteerd, vraagt NH aan verschillende Noord-Hollanders hoe het met hun portemonnee gaat. Kunnen ze nog een beetje rondkomen? En waar moet meer of juist minder geld voor worden uitgetrokken?

Harrie is sinds 2012 grotendeels arbeidsongeschikt. "Ik kreeg na een heftige operatie een hartaanval, ook werd er kanker ontdekt in een wervel. Ik werkte bij een uitvaartonderneming en mijn baas hield al rekening met het ergste. Het is een wonder dat ik er nog ben."

Showtje

Om zijn inkomen aan te vullen werkt Harrie een aantal uren in de week als promotiemedewerker. Hij staat vaak in supermarkten om klanten producten te laten proeven. "Vooral het babbeltje met de klanten vind ik erg leuk. Ik probeer er altijd een showtje van te maken."

Omdat zijn vrouw Anita ook een baan heeft, kan het gezin de eindjes aan elkaar knopen. Toch is het allemaal geen vetpot. "Benzine, boodschappen, het is allemaal een stuk duurder geworden. Je houdt er toch rekening mee en kijkt waar je kunt bezuinigen. We zijn al tijden niet meer naar een restaurant gegaan."

Voor zijn werk als promotiemedewerker reist Harrie het hele land door, NH volgde hem tot ver over de provinciegrens naar Zeewolde waar hij plantaardige melk aan de man probeert te brengen. (tekst loopt door onder de video)