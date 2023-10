Veeartsen ziek van blauwtong: "Dagelijks beesten laten inslapen"

Veearts Peter Witte heeft de afgelopen dagen al tien koeien en meerdere schapen ingeslapen vanwege blauwtong. Peter bezoekt boerderijen van Amsterdam tot Hoorn en ziet het virus in rap tempo verspreiden. Schapenboeren zijn soms de helft van hun kudde kwijt, maar ook koeien ontspringen deze keer de dans niet.

Vandaag is een goede dag voor Peter, want hij hoeft geen dieren in te laten slapen en dat is normaal wel anders. "De schapen gaan echt wel heel snel dood. Dat zijn ze vaak al voordat je erbij geroepen wordt." Peter bezoekt boerderijen van Amsterdam tot Hoorn en bijna alle bedrijven hebben te maken met zieke dieren. "Ik heb er gister een bezocht die het niet had, maar het is afwachten of hij het volgende week niet heeft." Peter vermoed dat alle bedrijven in zijn Rayon uit last gaan krijgen van blauwtong.

In 2006 startte de laatste uitbraak, die vooral schapen trof. Nu lijken ook veel koeien last te hebben van het virus. "Je ziet het aan de enorme snotneuzen en dat ze stram op de poten staan." Vandaag gaat Peter op bezoek bij drie patiënten, Jersey-koeien, waarvan één drachtig. Aangekomen blijkt één gister overleden, de twee anderen staan ziek in de stal. Toch heeft de veearts hoop dat het goed komt met de twee dieren. "Dat inslapen, daar word je niet vrolijk van en zeker bij deze want die is hoogdrachtig en dan zijn het er twee die je doodspuit en dat is helemaal triest." Er is in Nederland nog geen goedgekeurd werkzaam vaccin voor blauwtong. En dus zit er maar een ding op voor de boeren. "Wachten tot het koud wordt en de knut die het virus verspreidt sterft", zegt de veearts.