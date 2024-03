Bewust geen lammetjes vanwege blauwtongvirus: "Wat doe je zo'n schaap aan?"

Nieuwe dreiging blauwtongvirus

En dan is er ook nog eens de dreiging van het blauwtongvirus dat de komende tijd zomaar weer de kop op zou kunnen steken. En dat terwijl een vaccin niet vóór de zomer verwacht wordt. "Blauwtong komt, denk ik, terug", aldus Hartendorf. "Hoe erg baal je als je nu veertig lammeren had en de helft gaat dood omdat er nog geen vaccin is? Dan denk ik: dan maar een jaar niet."