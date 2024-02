Schapenhouders moeten zelf garant staan voor blauwtongvaccin: "Als het 25 euro per dosis is, ben ik total loss"

Noord-Hollandse schapenhouders zijn verbolgen over het feit dat ze zelf garant moeten staan voor een vaccin tegen het blauwtongvirus. Ze hadden gehoopt dat de overheid dat zou doen. "We moeten wel al betalen, terwijl we nog niet weten wanneer het komt."

Het blauwtongvirus wordt overgedragen aan het vee door knutten: kleine, bijtende mugjes. Daarom hoopten schapenhouders op een strenge winter, die de muggen niet zouden overleven. Maar die bleef uit.

Er wordt wel gewerkt aan een vaccin tegen het blauwtongvirus, maar het is nog niet duidelijk wanneer het klaar is. Schapenhouder Peter Ruis uit Assendelft is ten einde raad. "We smeken er echt om. Ik hoop dat het op tijd komt, want we hebben geen winter en geen vorst gehad. De kans dat het virus weer terugkomt, is dus heel groot."

Garantiefonds

De schapensector maakt zich zelfs zo veel zorgen, dat er een garantiefonds is opgezet door de LTO-vakgroep Schapenhouderij. De club hoopt met het fonds te zorgen dat het vaccin er op tijd komt en dat er ook voldoende doses worden ingekocht voor Nederlandse schapenhouders. Per schaap betaalt een schapenhouder twee euro, daarmee geeft een houder aan dat hij het vaccin daadwerkelijk af gaat nemen.

Dat is tegen het zere been van Wilko Kemp. De Kortenhoefse schapenhouder had gehoopt dat de overheid garant zou staan, maar dat gaat niet gebeuren. "Volgens de cijfers van het CBS zijn er in heel Nederland acht procent minder schapen, dus denkt de minister (demissionair minister Piet Adema van Landbouw, red.) dat we het wel redden." Noord-Holland werd het hardst getroffen van alle provincies in Nederland. Zo is Kemp zelf 70 procent van zijn schapen kwijtgeraakt aan het virus.

De demissionair minister vergeet volgens de Kortenhoefse schapenhouder dat sommige ondernemers keihard getroffen zijn. "Nu moet iedere schapenhouder twee euro per schaap in een potje doen om ervoor te zorgen dat het vaccin er komt. We moeten wel al betalen, terwijl we nog niet weten wanneer het vaccin komt. En als die opeens 25 euro per dosis blijkt te zijn, ben ik total loss."

Falende overheid

Ook Nico Verduin, schapenhouder in Andijk en voorzitter Regiobestuur LTO regio Noord, vindt het ook geen ideale oplossing. Hij zou het passend hebben gevonden als de overheid garant zou staan voor het vaccin. "Maar linksom of rechtsom: we willen kunnen vaccineren, dus dan moeten we het zelf maar doen. We kunnen niet naar elkaar blijven wijzen als de overheid faalt."