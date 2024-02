Opluchting bij schapenhouders: eindelijk vaccin tegen blauwtongvirus

Positief nieuws voor schapenhouderijen in Noord-Holland na een moeilijk jaar: er wordt gewerkt aan een vaccin tegen het blauwtongvirus. Het biedt hoop voor de getroffen bedrijven. "Dit is geweldig nieuws."

Als het eenmaal zover is, weet hij nog niet hoeveel vaccins hij moet afnemen. "Daarover moet ik nog overleggen met de dierenarts. Ik heb de illusie dat de overgebleven schapen het allemaal hebben gehad. Zij hebben als het goed is genoeg antistoffen." Alleen zijn lammetjes die in mei geboren worden, moeten waarschijnlijk worden ingeënt.

Schapenhouders in onze provincie zagen hun schapen vorig jaar gebukt onder een vloedgolf van besmettingen met het blauwtongvirus. Dat zorgde voor schrijnende situaties, zoals bij Wilko en Hermien Kemp uit Kortenhoef . Zij hebben het eerste Nederlandse boerenbedrijf waar het blauwtongvirus uitbrak. "Zeventig procent van onze schapen is overleden aan het virus", vertelt Wilko. "Op het hoogtepunt had ik twintig dode schapen op een dag."

Om welk bedrijf of welke bedrijven het gaat, kan Adema niet zeggen "vanwege de hoge concurrentiegevoeligheid". Hij voert met tien vaccinproducenten in Europa gesprekken over de vaccins. "Alle stappen die tot nu toe zijn gezet in dit proces gaan goed, maar we zijn er nog niet."

Ten minste één bedrijf is bezig een vaccin tegen het blauwtongvirus te ontwikkelen. Dat zei demissionair landbouwminister Adema vandaag in de Tweede Kamer. "Ik zal de processen voor de toelating versnellen, zodat hopelijk voor het knuttenseizoen (knutten zijn de muggen die het virus overbrengen, red.) medio dit jaar een veilig en werkzaam vaccin beschikbaar is", citeert persbureau ANP hem.

"Dit is erg goed nieuws", vindt ook Nico Verduin. Hij is voorzitter Regiobestuur LTO regio West en zelf schapenhouder in Andijk. "Er is veel schade en chagrijn overgebleven door blauwtong onder ondernemers en hobbyhouders. Ze moeten zelf voor de schade opdraaien, terwijl de ondernemer er niets aan kan doen."

Er zijn namelijk gesprekken gevoerd over compensatie vanuit de overheid voor de zwaarst getroffen schapenhouders. Maar dat is op niks uitgedraaid. "Dat heeft de overheid afgewezen." Demissionair landbouwminister Adema denkt namelijk dat de schapenhouderij de schade die het blauwtongvirus heeft aangericht ook zonder schadeloosstelling wel kan overleven. Hij vond het aandeel van de dieren dat aan de veeziekte is gestorven in november "nog te weinig" om daarvoor te compenseren.

Hoop

Dat neemt niet weg dat Verduin niet blij is met het nieuws over het vaccin, al is hij ook voorzichtig. "Het is mooi dat deze mededeling er is. We moeten afwachten hoe het uitgewerkt wordt. We weten bijvoorbeeld nog niks over de kosten en kwaliteit. Maar deze mededeling geeft weer een beetje hoop en hoop doet leven. Hoe eerder, hoe beter."