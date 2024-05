Eerste schapen krijgen vaccinatie tegen blauwtong, inenting is race tegen de klok

Als het virus begin september vorig jaar voor het sinds 2009 in Nederland opduikt, lijkt er nog niet zoveel aan de hand. De Rijksoverheid erkent dat schapen kunnen sterven door complicaties die bij het ziektebeeld passen, maar meldt dat het virus doorgaans niet dodelijk is.

Dat is een misvatting, blijkt als NH een paar weken later langsgaat op de boerderij van Wilko en Hermien in Kortenhoef. In een paar weken tijd hebben zo'n twintig van hun schapen het loodje gelegd. Bovendien blijken behalve schapen ook koeien vatbaar voor het virus.

Warme herfst

Omdat het in oktober en november ook relatief warm blijft, gaat het in die maanden snel: in totaal gaan tienduizenden schapen dood, en raakt een veelvoud daarvan besmet. Veehouders staan machteloos, want een medicijn of vaccin is er dan nog niet.

Inmiddels is dat er wel. Nadat minister Adema van Landbouw in februari een Zuid-Afrikaans vaccin afkeurde, ging het licht eind april wel op groen voor een Spaans vaccin. De LTO en veehouders reageerden opgelucht op dat nieuws, omdat daarmee een nieuwe golf kan worden voorkomen.

Toch is haast geboden, Nederland heeft ongeveer een miljoen schapen en die kunnen niet allemaal tegelijk het vaccin krijgen. En als de temperatuur binnenkort 's nachts ook niet meer onder de tien graden zakt, worden de knutten weer actief. Bovendien moeten ook koeien worden gevaccineerd, en in tegenstelling tot schapen twee keer.